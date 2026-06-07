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بمساعدة 6 أشخاص.. محمد صبحي يتحول لعم أيوب في 40 ثانية بمسرحية الجوكر

كتب : منى الموجي

11:48 ص 07/06/2026

من كواليس مسرحية الجوكر

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شارك النجم الكبير محمد صبحي جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورتين من كواليس مسرحية الجوكر، أحد أشهر الأعمال المسرحية التي قدمها على مدار مشواره الفني.

محمد صبحي يكشف كواليس مسرحية الجوكر

وعلق صبحي على الصورتين "كنت بغيّر من زكي الدبور إلى (أيوب) في 40 ثانية بمساعدة 6 أشخاص، حتى أصبح جاهزاً لأداء شخصية عم أيوب! من كواليس مسرحية الچوكر: 1978".

مسرحية الجوكر تأليف يسري الإبياري، وإخراج جلال الشرقاوي، بطولة محمد صبحي، هناء الشوربجي، محمود القلعاوي، حنان سليمان، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

قصة مسرحية الجوكر

جدير بالذكر أن محمد صبحي كان يقدم خلال المسرحية أكثر من 3 شخصيات، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، حول شخصية شاب يتنكر في أكثر من شخصية لاستعادة حقوقه وحقوق زملائه العاملين في أحد المصانع.

محمد-صبحي-في-كواليس-مسرحية-الجوكر

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محمد صبحي عم أيوب مسرحية الجوكر

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