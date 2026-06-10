تعاقد الكاتب عبد الرحيم كمال على كتابة مسلسل جديد بعنوان مؤقت "طريق شمس"، مكون من 15 حلقة، يُعرض خارج السباق الرمضاني ضمن موسم "الأوف سيزون"، وذلك لصالح شركة WAW Films للمنتج عمرو أشرف.

ويشهد العمل تعاونًا مع المخرج الشاب أكمل شهير، الذي يستعد لعرض فيلمه السينمائي "شيش دو" خلال صيف 2026، في خطوة جديدة ضمن مسيرته الإخراجية.

تجهيز مسلسل طريق الشمس

وتواصل الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع باقي أبطال وصناع العمل، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه لتقديم تجربة درامية مختلفة تجمع بين قوة الكتابة والرؤية الإخراجية الحديثة والإنتاج الضخم.

ومن المنتظر أن يحظى المسلسل باهتمام واسع، خاصة مع وجود اسم عبد الرحيم كمال على مستوى التأليف، وتقديمه خارج موسم رمضان في تجربة تُعد من أبرز مشاريع الأوف سيزون القادمة.

عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما

أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قرارا بتعيين الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال مستشارا لوزير الثقافة لشؤون الدراما، عقب انتهاء فترة ندبه رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وقدم عبد الرحيم كمال خلال مسيرته عددا من الأعمال التلفزيونية والسينمائية البارزة، من بينها الحشاشين وجزيرة غمام والقاهرة كابول والخواجة عبد القادر، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز والتكريمات الأدبية والفنية خلال مسيرته.

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