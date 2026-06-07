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10 صور لـ نجوم الفن يشاهدون مسرحية التياترو على مسرح السلام

كتب : منى الموجي

04:31 م 07/06/2026 تعديل في 04:32 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أمير صلاح الدين وزوجته وابنته
  • عرض 10 صورة
    محمد علي رزق
  • عرض 10 صورة
    عمرو رمزي ومحمد علي رزق ومحسن منصور
  • عرض 10 صورة
    محمد فهيم ومحمد علي رزق
  • عرض 10 صورة
    من مسرحية التياترو
  • عرض 10 صورة
    مسرحية التياترو
  • عرض 10 صورة
    مدحت تيخا
  • عرض 10 صورة
    محسن منصور
  • عرض 10 صورة
    مخرج مسرحية التياترو

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شهدت الليلة الثامنة من عرض مسرحية التياترو للمخرج أحمد فؤاد، التي أقيمت مساء أمس السبت 6 يونيو، على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني في القاهرة، حضور عدد كبير من نجوم الفن.

نجوم الفن يحضرون مسرحية التياترو

من أبرز النجوم الذين تواجدوا خلال العرض: تامر فرج، محمد علي رزق، عابد عناني، أمير صلاح الدين، عمرو رمزي، محمد فهيم، مدحت تيخا، الفنان التشكيلي والممثل أحمد فريد، المطربة نيفين رجب، الشاعر عبدالله حسن، وكان في استقبالهم الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، والفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث.

مسرحية "التياترو" تعرض يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمسرح السلام، في تمام الساعة الـ 8:30 مساء.

قصة مسرحية التياترو

وتدور أحداث المسرحية حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، الأمر الذي يترتب عليه العديد من المواقف الكوميدية.

والعرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد يوركا، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، باسم سليمان، نهلة كمال، هاجر البديوي، أبانوب بحر، علاء الحريري، تامر عبدالمجيد، ومن تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.

مسرحية التياترو نجوم الفن نور محمود أحمد فؤاد أمير صلاح الدين

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