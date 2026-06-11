تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من أحد المتابعين حول السن التي تصبح فيها الصلاة واجبة على الطفل شرعًا.

الوجوب الشرعي يبدأ عند البلوغ

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الطفل لا تجب عليه الصلاة قبل البلوغ، لكن يجب تعليمه عليها منذ سن مبكرة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «مُروا أولادكم بالصلاة لسبع».

الهدف من تعليم الطفل الصلاة في سن السابعة

وأضاف أمين الفتوى أن الهدف من تعليم الطفل الصلاة في سن السابعة هو التدرّب والتعوّد، لأن الطفل في هذه المرحلة لا يلتزم بالصلاة بشكل كامل، وقد يؤديها أحيانًا ويتركها أحيانًا أخرى، وهو أمر طبيعي في بدايات التعلم.

هل يحاسب الطفل خلال فترة ما قبل البلوغ؟

وأشار أمين الفتوى إلى أن فترة ما قبل البلوغ تُعد مرحلة إعداد، وليس حسابا، حيث يتم خلالها غرس عادة الصلاة في نفس الطفل، حتى تصبح جزءًا من يومه، مؤكدًا أن التكرار والتوجيه المستمر يساعدان على ترسيخ هذه العبادة.

هل يجب تعويد الطفل على الصلاة قبل البلوغ؟

وشدد أمين الفتوى على أن تعويد الطفل على الصلاة قبل البلوغ يخفف عنه المشقة بعد أن يصبح مكلفًا بها، لأنه يكون قد اعتاد عليها، وبالتالي يؤديها بسهولة وانتظام دون تقصير، وهو الهدف من التوجيه النبوي الكريم.

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