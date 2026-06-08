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"خيال مريض اسم مؤقت".. محمد عبدالرحمن وهشام ماجد يشاركان بمسرحية جديدة

كتب : منى الموجي

09:22 م 08/06/2026

هشام ماجد ومحمد عبدالرحمن

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يشارك الفنان محمد عبدالرحمن في بطولة مسرحية جديدة تجمعه بالفنان هشام ماجد، وتحمل اسما مؤقتا هو خيال مريض، ويخرجها محمد محمدي، ومن المقرر عرضها على مسرح أركان في شهر يوليو المُقبل.

محمد عبدالرحمن ومسلسل المتر سمير

محمد عبد الرحمن شارك في الموسم الرمضاني لعام 2026 ببطولة مسلسل المتر سمير، وجمعه بكل من: كريم محمود عبدالعزيز، ناهد السباعي، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم، تأليف ممدوح متولي إشراف عام على الكتابة فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج خالد مرعي وإنتاج أمير شوقي .


فيلم ماما وبابا


جدير بالذكر أن أحدث أفلام محمد عبدالرحمن كان فيلم ماما وبابا، والذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، وصلت إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.

وشارك في بطولة الفيلم: ياسمين رئيس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي .

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محمد عبدالرحمن هشام ماجدط المسرح

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