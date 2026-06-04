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بعد طرح الملصق الدعائي.. تعرف على قصة مسلسل للعدالة وجه آخر

كتب : منى الموجي

06:43 م 04/06/2026

مسلسل للعدالة وجه آخر

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طرحت منصة TOD، الرائدة في مجال البث الترفيهي، الملصق الدعائي الرسمي لـ مسلسل للعدالة وجه آخر، من إنتاجات TOD Studios، والذي يطرح تساؤلات حول الحقيقة والعدالة والثمن الذي يدفعه الإنسان حين تتداخل مشاعره مع مبادئه.

فريق مسلسل للعدالة وجه آخر

المسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد عبدالرازق (مورو)، ويقوم بالبطولة ياسر جلال في دور فؤاد السرجاني، إلى جانب أروى جودة، محمد علاء، نور إيهاب.

فريق مسلسل للعدالة وجه آخر

تدور أحداث المسلسل في القاهرة، عندما تنقلب حياة فؤاد السرجاني، الصحفي الشهير المعروف بنزاهته، رأساً على عقب بعد تورط ابنه في قضية قتل مثيرة للجدل. يبدأ فؤاد في التحقيق بنفسه، فيجد نفسه منجرفاً في متاهة من الاكتشافات الصادمة التي تضع مبادئه وسمعته وقناعاته أمام أقسى اختبار.
جدير بالذكر أن ياسر جلال شارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل كلهم بيحبوا مودي، مع النجوم: ميرفت أمين، أيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع.

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مسلسل للعدالة وجه آخر ياسر جلال أروى جودة

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