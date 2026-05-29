يستضيف برنامج بيت مراد الذي يقدمه الكاتب والسيناريست أحمد مراد على قناة ON، النجم كريم عبدالعزيز وذلك في حلقة يوم السبت 30 مايو، والموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الثامنة مساء.

تفاصيل برنامج بيت مراد

يأتي الموسم الجديد من برنامج بيت مراد استكمالًا للموسم السابق والذي نجح في تقديم الثقافة بصورة معاصرة، من خلال مواقف درامية تدور داخل المنزل بين أحمد مراد وابنته، ويُطرح من خلال هذه المواقف مجموعة من الكتب والأفكار والنقاشات الاجتماعية بشكل غير مباشر، في قالب يجمع بين المعرفة والترفيه.

كريم عبدالعزيز يتحدث عن فيلم الفيل الأزرق

يلقي كريم رباعية من رباعيات الشاعر الكبير صلاح جاهين "أنا اللي بالأمر المحال اغتوى". ويتحدث عن كواليس تقديمه رواية الفيل الأزرق، وتعاونه مع النجم خالد الصاوي، كما يتحدث عن تقديمه مسلسل الحشاشين.

جدير بالذكر أن كريم عبدالعزيز يشارك في الموسم السينمائي الحالي ببطولة فيلم 7Dogs مع مجموعة كبيرة من النجوم من مختلف أنحاء العالم، بينهم: مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وسيناريو وحوار محمد الدباح.

