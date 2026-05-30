انطلقت مساء أمس الجمعة 29 مايو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أولى عروض مسرحية التياترو للمخرج أحمد فؤاد، على خشبة مسرح السلام في شارع القصر العيني بالقاهرة.

وشهد العرض الذي بدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد.

فريق مسرحية التياترو يحتفلون بانطلاق العرض

واحتفل فريق العمل بانطلاق عرض التياترو بحضور الفنان أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح.

مسرحية "التياترو" تدور حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، الأمر الذي يترتب عليه العديد من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية.

فريق مسرحية التياترو

والعرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد يوركا، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، باسم سليمان، نهلة كمال، هاجر البديوي، أبانوب لطيف، علاء الحريري، تامر عبدالمجيد، ومن تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.

اقرأ أيضا

ماجد المهندس ينفي شائعة انفصال أصالة وفائق حسن (ماذا قال؟)

مصطفى عماد يعلن ارتباطه: قرينا الفاتحة.. ونجوم الفن يهنئونه