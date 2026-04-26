كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟

كتب : سهيلة أسامة

01:36 م 26/04/2026 تعديل في 02:52 م
    مسلسل اللعبة
    أبطال مسلسل اللعبة

شهدت الحلقة الـ11 من اللعبة 5 بطولة النجمين هشام ماجد وشيكو ظهور كل من نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح والفنان تامر حسني ضمن أحداث الحلقة.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل اللعبة 5

وجاء التحدي في اللعبة معتمدا على فكرة تخمين اسم الشخصية، إذ يضع كل متسابق صورة على رأسه دون أن يتمكن من رؤيتها، ثم يبدأ في طرح أسئلة على الفريق الآخر لمحاولة معرفة هوية صاحب الصورة من خلال الإجابات.

وشهد التحدي ظهور اسم محمد صلاح وتامر حسني ضمن الصور التي حاول المشاركون التعرف على أصحابها، في أجواء كوميدية لاقت تفاعل الجمهور.

أبطال مسلسل اللعبة 5

يشارك في بطولة العمل كل من أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، ومحمد أوتاكا.

