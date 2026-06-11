كشف أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع فائض الإنتاج إلى 5 مليارات بيضة، يمثل السبب الرئيسي في انهيار الأسعار محليًا، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج ارتفع إلى 16 مليار بيضة سنويًا.

فائض إنتاج البيض يصل إلى 40%

وأوضح أحمد نبيل لـ"مصراوي" أن سعر طبق البيض من المزرعة يبلغ نحو 60 جنيهًا، في حين تصل تكلفة الكرتونة إلى 115 جنيهًا، دون تحقيق أي هامش ربح، مشيرًا إلى بدأ قطاع بيض المائدة التوسع بالأسواق الخارجية، حيث تم التصدير بالفعل إلى عدد من الدول من بينها قطر والأردن والبحرين والعراق وليبيا وجيبوتي، مع استمرار المفاوضات لفتح أسواق جديدة تشمل الإمارات والكويت وكينيا وساحل العاج وغينيا، بالتزامن مع زيارات لوفود فنية لمعاينة المنشآت والتأكد من الالتزام بالاشتراطات.



وأضاف أن المنتجات المصرية من البيض المبستر والمجفف تتمتع بقدرة تنافسية، حيث تصل صلاحية البيض المبستر إلى 6 أشهر، بينما تمتد صلاحية البيض المجفف إلى عام كامل، مشيرًا إلى أنه تم تصدير البيض البودرة إلى الأردن.

وأكد أن فتح أسواق جديدة يمثل هدفًا استراتيجيًا للقطاع خلال الفترة المقبلة لضمان استيعاب الفائض وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.