أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لا يقتصر على الطلاب فقط، وإنما يشمل أيضًا المراقبين وجميع العاملين داخل اللجان.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بهدف الحفاظ على سرية الامتحانات.

وأضاف أن الوزارة تتعامل بحزم شديد مع أي مخالفات تتعلق باستخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من جانب الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أن ضبط أي هاتف محمول بحوزة أحد العاملين داخل اللجنة يعرضه للمساءلة القانونية وفقًا للوائح المنظمة.