عمرو يوسف لـ"مصراوي": سيناريو مسلسل الفرنساوي مهم ولا يتكرر كثيرا

كتب : منى الموجي

06:01 م 25/04/2026 تعديل في 06:21 م
  • عرض 7 صورة
أعرب النجم عمرو يوسف عن سعادته بالتعاون مع المخرج والكاتب آدم عبدالغفار في مسلسل الفرنساوي الذي بدأت منصة يانجو عرض أولى حلقاته قبل ساعات، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن.

عمرو يوسف يتحدث عن مسلسل الفرنساوي

وعبر عمرو في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن إعجابه بسيناريو مسلسل الفرنساوي، للدرجة التي جعلته ينهي قراءة الحلقات في جلسة واحدة، مؤكدًا أنه استمتع بالعمل مع آدم عبدالغفار ككاتب ومخرج.

وأضاف عمرو "سعيد بالتعاون مع أساتذة كبار جدا، وكلهم أبدوا إعجابهم بالسيناريو وبتفاصيل الشخصيات التي يقدمونها، وهو ما شجعني لأن معنا سيناريو مهم، ولا يتكرر كثيرا، وأشكر أستاذ آدم عبدالغفار وأتمنى له التوفيق، وأن يكون المسلسل نقلة كبيرة ومهمة له".

نقاط التلاقي بين عمرو يوسف وشخصية خالد في مسلسل الفرنساوي

وقال عمرو إن هناك نقطة وحيدة تجمعه بالمحامي خالد الفرنساوي، وهو حب العمل وإدمانه، لكن الشخصية لا تشبهه في أي شيء آخر.

مسلسل الفرنساوي تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، بطولة عمرو يوسف، سوسن بدر، سامي الشيخ، جمال سليمان، بيومي فؤاد، عائشة بن أحمد، أحمد فؤاد سليم، جنا الأشقر، الطفل علي البيلي، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

