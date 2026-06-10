أعلن مسؤول أمريكي "لقناة الجزيرة" أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران "قد انتهت"، موضحا أنها جاءت ردا على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز "أباتشي".

وأشار المسؤول، في تصريحاته للقناة القطرية، اليوم الأربعاء، إلى أن العملية العسكرية الأمريكية نُفذت في إطار ما وصفه بـ"حق الدفاع عن النفس"، عقب التطورات الأخيرة بين الجانبين.

استهداف نحو 20 موقعا داخل إيران

أوضح المسؤول، أن القوات الأمريكية هاجمت نحو 20 هدفا داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة.

وأضاف المسؤول لـ "الجزيرة"، أن واشنطن اعتبرت العملية جزءا من إجراءاتها الدفاعية لحماية قواتها ومصالحها في المنطقة.

لا إصابات أو أضرار ملموسة في صفوف القوات الأمريكية

أكد المسؤول الأمريكي، أن الهجمات الإيرانية لم تُسفر عن وقوع إصابات بين القوات الأمريكية، كما لم تتسبب في أضرار ملموسة بالمنشآت التابعة لها، مشيرا إلى أن التقييمات الأولية أظهرت محدودية تأثير الهجمات التي استهدفت المصالح الأمريكية.

اعتراض معظم الصواريخ والمسيّرات الإيرانية

لفت المسؤول الأمريكي، إلى أن معظم الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران تم اعتراضها أو أخفقت في الوصول إلى أهدافها، مبينا أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الجزء الأكبر من التهديدات بنجاح.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر المستمر بين واشنطن وطهران، عقب سلسلة من الضربات المتبادلة والتصعيد العسكري في المنطقة.