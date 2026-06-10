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الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي بالضرب على ربة منزل بالشرقية

كتب : علاء عمران

05:44 م 10/06/2026 تعديل في 06:05 م

ضبط سائق توك توك هدد سيدة بسلاح أبيض في أبو حماد

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، رصد قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدي على إحدى السيدات بالضرب وتهديدها بسلاح أبيض، مما أسفر عن سقوطها أرضاً في أحد شوارع محافظة الشرقية.

نجح رجال الشرطة في تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حماد ومصابة بكدمات متفرقة بالظهر، وبسؤالها أفادت بأن الواقعة تعود إلى تاريخ 7 الجاري، حينما قام السائق بالتعدي عليها والتلويح بسلاح أبيض "منجل" إثر نشوب خلاف بينهما على قيمة أجرة التوصيل.

اعترافات المتهم وضبط السلاح المستخدم

نجحت القوات في تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة في مقطع الفيديو وقائدها المقيم بذات الدائرة، كما ضبطت بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في عملية التعدي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تفصيلياً لذات السبب المتعلق بخلاف الأجرة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وزارة الداخلية النيابة العامة تهديد سيدة

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