أجرى حسن رداد، وزير العمل، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مكاتب العمل التابعة لمديرية العمل بمحافظة القليوبية، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جولاته المستمرة بالمحافظات للوقوف على أداء المكاتب التابعة للوزارة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وزير العمل: متابعة ميدانية لخدمات التشغيل والتدريب وكعب العمل

شملت الجولة متابعة الخدمات المرتبطة بسوق العمل والتشغيل والتدريب المهني واستخراج كعب العمل إلكترونيًا، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين، حيث التقى الوزير بعدد من المترددين على المكاتب واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة.

حسن رداد يتفقد مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور

تضمنت الجولة زيارة مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة العبور، حيث تفقد الوزير مختلف أقسام المكتب، واطلع على آليات العمل والخدمات المقدمة للجمهور، كما تابع إجراءات التفتيش والرقابة الخاصة بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.

الوزير: التواجد الميداني المستمر يضمن سرعة إنجاز الخدمات

أكد وزير العمل خلال الجولة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأداء العاملين بمختلف المكاتب التابعة للوزارة، لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

حسن رداد: التنسيق والمتابعة المستمرة ضرورة لتحسين الخدمة

وجه الوزير مدير مديرية العمل بالقليوبية بضرورة تعزيز التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديري المكاتب التابعة للمديرية، والتواجد الميداني الدائم لرصد احتياجات المواطنين والتأكد من انتظام العمل، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وزير العمل: الانضباط والإتقان أساس تطوير الأداء

شدد على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة، والتعامل الإيجابي مع المترددين على المكاتب، مؤكدًا أن الانضباط والإتقان وتحمل المسؤولية تمثل ركائز أساسية لتطوير الأداء وتحقيق رضا المواطنين.

الوزير يوجه بإحالة المقصرين إلى التحقيق

ووجه وزير العمل، في ضوء ما رصده خلال الجولة التفقدية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أوجه القصور التي تم اكتشافها، وإحالة المقصرين إلى التحقيق وفقًا للقواعد المنظمة للعمل، بما يعزز الالتزام والانضباط الوظيفي داخل مواقع العمل المختلفة.

حسن رداد: الزيارات المفاجئة مستمرة بجميع المحافظات

أكد وزير العمل، في ختام الجولة، استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة لمكاتب العمل ومديريات الوزارة بمختلف المحافظات، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الأداء.