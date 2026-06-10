منظمات إرهابية.. أمريكا تكشف سبب منع عمر أرتان من المونديال

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كشف البيت الأبيض، سبب منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، لإدارة مباريات في كأس العالم 2026.

ومنع عمر أرتان، أفضل حكم في أفريقيا عام 2025، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن بلده الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر.

سبب منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول أمريكا

وفقا لصحيفة " independent"، مُنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة لحضور كأس العالم على الرغم من حيازته تأشيرة دخول سارية المفعول، وذلك بعد مقابلة استمرت 11 ساعة مع مسؤولي الهجرة.

وصرحت إدارة ترامب بأن أرتان اعتبر "تهديداً للأمن القومي" من قبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بسبب صلات مزعومة مع "أعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية".

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