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منظمات إرهابية.. أمريكا تكشف سبب منع عمر أرتان من المونديال

كتب : هند عواد

04:35 م 10/06/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عمر عبد القادر أرتان
  • عرض 12 صورة
    الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان
  • عرض 12 صورة
    الحكم الصومالي عمر أرتان (5)
  • عرض 12 صورة
    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
  • عرض 12 صورة
    حظي الحكم الصومالي عمر أرتان باستقبال جماهيري لافت لدى عودته إلى بلاده، بعدما حُرم من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 إثر رفض السلطات الأمريكية دخوله للبلاد. رفض دخول الحكم الصومالي وكان
  • عرض 12 صورة
    الحكم الصومالي عمر أرتان (3)
  • عرض 12 صورة
    الحكم الصومالي عمر أرتان (4)
  • عرض 12 صورة
    حظي الحكم الصومالي عمر أرتان باستقبال جماهيري لافت لدى عودته إلى بلاده، بعدما حُرم من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 إثر رفض السلطات الأمريكية دخوله للبلاد. رفض دخول الحكم الصومالي وكان
  • عرض 12 صورة
    الحكم الصومالي عمر أرتان (2)
  • عرض 12 صورة
    الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان
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    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري1

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كشف البيت الأبيض، سبب منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، لإدارة مباريات في كأس العالم 2026.

ومنع عمر أرتان، أفضل حكم في أفريقيا عام 2025، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن بلده الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر.

سبب منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول أمريكا

وفقا لصحيفة " independent"، مُنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة لحضور كأس العالم على الرغم من حيازته تأشيرة دخول سارية المفعول، وذلك بعد مقابلة استمرت 11 ساعة مع مسؤولي الهجرة.

وصرحت إدارة ترامب بأن أرتان اعتبر "تهديداً للأمن القومي" من قبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بسبب صلات مزعومة مع "أعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية".

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عمر أرتان كأس العالم 2026 البيت الأبيض

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