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أكد مروان عطية، لاعب منتخب مصر، سعادته بالمشاركة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني يمتلك القدرة على تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات البطولة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، على أن يستهل مشواره بمواجهة بلجيكا يوم الإثنين المقبل.

تصريحات مروان عطية

وقال مروان عطية، في تصريحات تلفزيونية، إن المشاركة في كأس العالم تمثل شرفًا كبيرًا لأي لاعب، مؤكدًا أن مونديال المنتخبات يختلف تمامًا عن بطولة كأس العالم للأندية التي سبق له خوضها مع الأهلي.

وأضاف: «منذ الصغر كان حلمي اللعب في كأس العالم، ووصولي إلى هذه المرحلة جاء بعد سنوات من العمل والتضحيات الكبيرة من أجل تحقيق طموحي في كرة القدم».

كما أعرب لاعب المنتخب الوطني عن سعادته بتحقيق أحد أحلامه الكروية، والمتمثل في اللعب إلى جانب محمد صلاح، مؤكدًا أن مزاملة قائد المنتخب تمثل محطة مهمة في مسيرته.

وأشار مروان عطية، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن منتخب مصر قادر على الظهور بصورة مشرفة في المونديال، مستشهدًا بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة الودية أمام إسبانيا، والذي عكس إمكانات اللاعبين وقدرتهم على منافسة المنتخبات الكبرى.

توقع فوز مصر على بلجيكا

وتطرق لاعب المنتخب إلى الأسماء التي غابت عن القائمة النهائية، مؤكدًا أن القرار يعود في النهاية إلى الجهاز الفني، وأن جميع اللاعبين مطالبون باحترام اختيارات المدرب، مهما كانت قيمة الأسماء المستبعدة.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن تفاؤله قبل مواجهة بلجيكا، قائلًا إنه يتوقع فوز منتخب مصر بنتيجة 2-1، أو الخروج بنتيجة التعادل 1-1 في أسوأ الأحوال، مؤكدًا ثقته في قدرة "الفراعنة" على تحقيق بداية إيجابية في البطولة.

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