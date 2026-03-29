تعرف على كواليس أغنية بهاء سلطان في مسلسل "قلب شمس" بطولة يسرا

كتب : مصطفى حمزة

01:17 م 29/03/2026

بهاء سلطان محمد سامي يسرا

يستعد المطرب بهاء سلطان لدخول استوديوهات الصوت لتسجيل الأغنية التي يقدمها في مسلسل "قلب شمس"، تأليف وإخراج وبطولة محمد سامي، في أولى تجاربه كممثل.

وتحدث الشاعر حسام طنطاوي، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن كواليس تقديم بهاء سلطان للأغنية، قائلاً: "بدأت العمل على الأغنية لمدة شهر مع الملحن والموزع الموسيقي معتز أمين، وبعدها ولمدة شهر أيضاً عملت عليها مع المخرج محمد سامي؛ والعمل معه رغم كونه مرهقاً إلا أنه ممتع للغاية، خاصة أن طلباته في التعديل موضوعية وتصب دائماً في مصلحة تجويد الأغنية، وهي إضافات تسعدني في عملي".

تفاصيل أغنية بهاء سلطان في "قلب شمس"

وعن تفاصيل الأغنية، قال الشاعر: "هي بعنوان (خليك جميل)، وتحمل دعوة للتفاؤل والمحبة والسلام، وتقدم شكلاً مختلفاً للمطرب بهاء سلطان، ولها معزة خاصة عندي؛ لأنني كتبتها أصلاً لنفسي حتى أتجاوز فترة صعبة جداً مررت بها".

يُذكر أن محمد سامي يقدم في مسلسل "قلب شمس" أولى تجاربه التمثيلية كبطل، بالإضافة إلى تأليف وإخراج العمل، ويشاركه في البطولة: النجمة يسرا، درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي، وتوانا الجوهري.

والمسلسل من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتجة مها سليم.

محمد سامي مع يسرا

بهاء سلطان محمد سامي يسرا مسلسل قلب شمس

