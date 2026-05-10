بالفيديو.. أول رد من عمرو دياب على اتهامه بإحراج يسرا

كتب : معتز عباس

07:48 م 10/05/2026 تعديل في 08:50 م
    يسرا وعمرو دياب
    يسرا وعمرو دياب
    عمرو دياب ويسرا وتامر مرسي وإلهام شاهين
    يسرا وعمرو دياب
    يسرا والسفير الفرنسي وعمرو دياب
    يسرا وعمرو دياب
    عمرو دياب ودينا الشربيني ويسرا في حفل زفاف أمير شاهين
    أسرة عمرو دياب
    يسرا ترقص مع عمرو دياب بمهرجان القاهرة السينمائي (6)
    يسرا ترقص مع عمرو دياب بمهرجان القاهرة السينمائي (7)
    يسرا ترقص مع عمرو دياب بمهرجان القاهرة السينمائي (8)
    يسرا ترقص مع عمرو دياب بمهرجان القاهرة السينمائي (9)
    يسرا ترقص مع عمرو دياب بمهرجان القاهرة السينمائي (5)
    يسرا ترقص مع عمرو دياب بمهرجان القاهرة السينمائي (4)
    عمرو دياب ويسرا وعمرو عرفة وبوستر الفيلم
    عمرو دياب يحيى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
    عمرو دياب يشغل حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية (1)
    عمرو دياب من حفل ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
    عمرو دياب مع رجل الأعمال باسل سماقية
    عمرو دياب في حفل زفاف ابنتة رجل الأعمال باسل سماقية

تحدث المطرب عمرو دياب لأول مرة عن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول موقفه مع الفنانة يسرا خلال حضورهما حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، حيث اعتبر البعض أن تصرفه تسبب في إحراجها أمام الحضور.

رد حاسم من عمرو دياب

خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، حرص والد العروس على الترحيب بـ عمرو دياب، قائلًا: "عمرو دياب لا قبله ولا بعده"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ورد عمرو دياب قائلًا: "المرة اللي فاتت في الفرح اللي فات جيت بشد المايك قالوا مش عارف بيعمل إيه، أنا مش بحب حد يقولي كده، أنا راجل متواضع جدا متواضع أوي".

ماذا حدث في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

يذكر أن خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، بدأ الموقف عندما رحب "الهضبة" بالنجمة يسرا على المسرح، لتقوم يسرا بعدها الإشادة بالفنان عمرو دياب، وقبل أن تكمل جملتها قام عمرو دياب بتجاهلها ونزع المايك من يدها، وقام بالترحيب بالسعدي، في موقف اعتبره البعض أن إحراج لنجمة كبيرة.

وظهرت يسرا على المسرح عقب صعود المطرب عمرو دياب وأمسكت بـ"المايك"، قائلة: "هو فيه أعظم من عمرو؟"، لكنه بادرها بسحب "المايك".

بسبب حرب إيران.. سيناتور أمريكي: سنحتاج لسنوات لإعادة بناء مخزوننا من
الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
"سحلها بعد شهر العسل".. الداخلية تفحص فيديو "عروس الدقهلية"
استهلاك المنازل ارتفع.. مصدر بالكهرباء: الغلق المبكر للمحال لم يحقق وفرًا
