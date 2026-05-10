تحدث المطرب عمرو دياب لأول مرة عن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول موقفه مع الفنانة يسرا خلال حضورهما حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، حيث اعتبر البعض أن تصرفه تسبب في إحراجها أمام الحضور.

رد حاسم من عمرو دياب

خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، حرص والد العروس على الترحيب بـ عمرو دياب، قائلًا: "عمرو دياب لا قبله ولا بعده"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ورد عمرو دياب قائلًا: "المرة اللي فاتت في الفرح اللي فات جيت بشد المايك قالوا مش عارف بيعمل إيه، أنا مش بحب حد يقولي كده، أنا راجل متواضع جدا متواضع أوي".

ماذا حدث في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

يذكر أن خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، بدأ الموقف عندما رحب "الهضبة" بالنجمة يسرا على المسرح، لتقوم يسرا بعدها الإشادة بالفنان عمرو دياب، وقبل أن تكمل جملتها قام عمرو دياب بتجاهلها ونزع المايك من يدها، وقام بالترحيب بالسعدي، في موقف اعتبره البعض أن إحراج لنجمة كبيرة.

وظهرت يسرا على المسرح عقب صعود المطرب عمرو دياب وأمسكت بـ"المايك"، قائلة: "هو فيه أعظم من عمرو؟"، لكنه بادرها بسحب "المايك".

