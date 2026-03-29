وثق الفنان حسن الرداد زيارة مفاجئة من زوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم، إلى موقع تصوير فيلمه الجديد "طه الغريب".

ونشر الرداد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "يا جماعة إحنا دلوقتي بنصور طه الغريب أنا والأستاذة تارا عماد، ومعانا الأستاذ محمد السبكي المنتج، وجت لنا زيارة النهاردة الأستاذة إيمي سمير غانم والفنانة دنيا سمير غانم".

آخر مشاركات حسن الرداد

كانت آخر مشاركات حسن الرداد في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "عقبال عندكوا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تفاصيل فيلم "طه الغريب"

ينتظر حسن الرداد عرض فيلمه الجديد "طه الغريب"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال، من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتؤكد أن بعض قصص الحب لا يمحوها الزمن.

ويشارك في بطولة العمل كل من تارا عماد، جميلة عوض، خالد الصاوي، ونهى عابدين، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

داليا مصطفى عن مشاركتها في احتفالية المرأة المصرية: "كل التحية لسيدات مصر"





بشكل مفاجئ.. وفاة المخرج طارق سعيد



