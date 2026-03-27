تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: برشامة، إيجي بست، سفاح التجمع، فاميلي بيزنس، وحققت الأفلام الأربعة أمس الخميس 26 مارس، إيرادات بلغت 13 مليونا و650 ألفا و996 جنيها، وزعت على النحو التالي..

فيلم برشامة

حافظ فيلم برشامة على المركز الأول في شباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 8 ملايين و841 ألفا و223 جنيها.

"برشامة" تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج خالد دياب.

فيلم سفاح التجمع

وجاء في المركز الثاني فيلم "سفاح التجمع" محققا 2 مليون و254 ألفا و222 جنيها.

فيلم سفاح التجمع تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم إيجي بست

وحصل على المركز الثالث فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه مليونا و825 ألفا و653 جنيها.

فيلم إيجي بست تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم، بطولة أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد.

فيلم فاميلي بيزنس

وكان المركز الرابع والأخير من نصيب فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 729 ألفا و898 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان، بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي.

