بالفيديو.. أول رد من عمرو دياب على اتهامه بإحراج يسرا

طرح المطرب محمد كيلاني اليوم الاثنين 11 مايو فيديو كليب أغنية يفك النحس، بمشاركة 11 نجمًا، وهم: أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، عمرو يوسف، إسعاد يونس، أحمد السعدني، أكرم حسني، محمود العسيلي، بيومي فؤاد، جيسيكا حسام الدين، وأمير مرتضى منصور.

محمد كيلاني: مفيش غياب تاني

ويؤدي كيلاني في الكليب رقصة خاصة مع كل نجم على أنغام الأغنية، في مشاهد عفوية تعكس طاقة إيجابية وروح احتفالية.

وأكد كيلاني في بيان صحفي أنه لن يغيب عن الغناء مرة أخرى، معلنا "مفيش غياب تاني".

فريق أغنية يفك النحس

كتب كلمات الأغنية محمد مصطفى ملك، ألحان: محمود أنور، توزيع: عمرو الخضري، ميكس وماستر: المهندس هاني محروس.

جدير بالذكر أن الأعوام الماضية شهدت انشغال محمد كيلاني بالتمثيل والمشاركة في بطولة أكثر من عمل فني، بينها: مسلسل تيتا زوزو، مسلسل سراب، مسلسل رحيل، مسلسل انحراف.

