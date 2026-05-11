بمشاركة 11 نجما.. محمد كيلاني يطرح فيديو كليب أغنية يفك النحس (صور)

كتب : منى الموجي

08:50 م 11/05/2026
    أحمد فهمي ومحمد كيلاني
    أحمد السعدني ومحمد كيلاني
    إسعاد يونس وكيلاني
    أكرم حسني مع محمد كيلاني
    أكرم حسني ومحمد كيلاني
    بيومي فؤاد مع محمد كيلاني
    بيومي فؤاد ومحمد كيلاني
    شيكو ومحمد كيلاني
    جيسيكا حسام الدين ومحمد كيلاني
    عمرو يوسف ومحمد كيلاني
    فهمي ومحمد كيلاني
    محمد كيلاني وإسعاد يونس
    محمد كيلاني وشيكو
    محمد كيلاني وعمرو يوسف
    محمود العسيلي ومحمد كيلاني
    محمد كيلاني وجيسيكا حسام الدين
    هشام ماجد ومحمد كيلاني
    هشام ماجد مع محمد كيلاني

طرح المطرب محمد كيلاني اليوم الاثنين 11 مايو فيديو كليب أغنية يفك النحس، بمشاركة 11 نجمًا، وهم: أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، عمرو يوسف، إسعاد يونس، أحمد السعدني، أكرم حسني، محمود العسيلي، بيومي فؤاد، جيسيكا حسام الدين، وأمير مرتضى منصور.

محمد كيلاني: مفيش غياب تاني

ويؤدي كيلاني في الكليب رقصة خاصة مع كل نجم على أنغام الأغنية، في مشاهد عفوية تعكس طاقة إيجابية وروح احتفالية.

وأكد كيلاني في بيان صحفي أنه لن يغيب عن الغناء مرة أخرى، معلنا "مفيش غياب تاني".

فريق أغنية يفك النحس

كتب كلمات الأغنية محمد مصطفى ملك، ألحان: محمود أنور، توزيع: عمرو الخضري، ميكس وماستر: المهندس هاني محروس.

جدير بالذكر أن الأعوام الماضية شهدت انشغال محمد كيلاني بالتمثيل والمشاركة في بطولة أكثر من عمل فني، بينها: مسلسل تيتا زوزو، مسلسل سراب، مسلسل رحيل، مسلسل انحراف.

