عبر المطرب رامي صبري عن سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس كيدز – The Voice Kids المعروض أسبوعيا على قناة MBC مصر، مشيرا إلى أنه برنامج عالمي تم تقديم نسخ منه في أكثر من دولة بمشاركة نجوم عالميين.

رامي صبري: أصوات ذا فويس كيدز كلها جيدة ومهمة

وتابع رامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هذه النسخة من ذا فويس كيدز مختلفة عن النسخ السابقة، البرنامج به نظام ويعمل بشكل مختلف، والأصوات كلها جيدة ومهمة (مفيش أصوات نص نص)، وتواجهنا مشكلة في المراحل التي يتم فيها التصفية، فبعدما كان يضم كل فريق 12 صوتا تتقلص الأعداد لـ4 ثم 2 حتى يفوز شخص واحد بلقب أحلى صوت".

وعن شروط اختياره للأصوات التي ضمها لفريقه، قال "أهتم بأن يكون الطفل يستطيع الغناء بشكل جيد ولا ينشز، وأختار من يمتلك إحساسا ويشعر بالأغنية، وفي النهاية طالما جاء ووقف على مسرح البرنامج وأمام العالم العربي والجمهور فهو فاز بالفعل، لأن المكسب الحقيقي أن يغني جيدا".

رامي صبري: The Voice Kids برنامج عالمي

وأضاف رامي "The Voice Kids برنامج عالمي كل نجوم العالم شاركوا فيه، وأتشرف بوجودي بين المشاركين ومع فريقه المحترف"، مشيرا إلى أن البرنامج لا يشهد منافسة بين أعضاء لجنة التحكيم المكونة منه مع المطرب الشامي والفنانة داليا مبارك، وأن الكواليس تحمل روح إيجابية، موضحا "هما إخواتي وحبايبي وبنهزر مع بعض عادي ده أسلوب البرنامج".

واختتم رامي بالتأكيد على امتلاك البرنامج لعدد كبير المواهب الحقيقية، وأن أحلى صوت موجود بالفعل في كل فريق "أحلى صوت موجود منه كتير السنة دي في فريق كل واحد فينا، أنا عندي وداليا والشامي، ودي الميزة السنة دي، وده المهم إننا نقدم جيل جديد بيغني كويس، ويعرف يتعامل مع أخطائه ويعدلها، وبوعد الجمهور إنهم هيسمعوا جيل محترم في ذا فويس كيدز".

مرحلة المواجهة في برنامج The Voice Kids

يستعد برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice Kids للدخول في مرحلة المواجهة بعد اكتمال تشكيل الفرق الثلاثة، والتي تبدأ يوم الأربعاء المُقبل. يُعرض البرنامج بموسمه الرابع على MBC مصر، كل أربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

