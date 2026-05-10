أشعلت الفنانة روبي أجواء حفلها الغنائي الذي أقيم الجمعة في وادي دجلة وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت روبي صورا من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وانهالت عليها التعليقات :" كده الصيف بدأ، ملكة الصيف، روبي الجمال، ملكة الحفلات، بحب حفلاتك، شياكة وجمال مصري".

اخر مشاركات روبي في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات روبي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول معاناة أربع شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، هاب صبحي، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

اخر مشاركات روبي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات روبي على شاشة السينما بفيلم "عصابة الماكس" عام 2024.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد فهمي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، إخراج حسام سليمان.

