أقام تامر علي ملحن أغنية" أكتر من اللي أنا بحلم بيه" غناء الفنانة أصالة، دعوى يطالب فيها بوقف بث الأغنية، وذلك لمنح شركة روتانا تصريح للمطربة التركية إبرو جوندش، باستخدام اللحن مع تغييره وتحويره دون موافقة الملحن.

تعويض 2 مليون جنيه

وطالب تامر علي عن طريق محاميه بوقف بث الأغنية وإلزامها بدفع تعويض مبلغ قدره 2 مليون جنيه، كما تقدم الملحن بطلب للمحكمة بوقف بث الأغنية على يوتيوب ومختلف المنصات الإلكترونية.

أغنية أكتر من اللي أنا بحلم بيه، غناء أصالة، الملحن تامر علي، وكلمات محمد رفاعي.

آخر أعمال أصالة

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري كان ألبومها الغنائي "ثم أنا"، الذي طرحت منه عددًا من الأغاني خلال عام 2026، إلى جانب مجموعة من الأغاني المنفردة التي حققت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وشارك في الألبوم عدد من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم محمود عليم، منة القيعي، مصطفى حدوتة، أحمد المالكي، والملحن الراحل محمد عبدالمجيد.

اقرأ أيضا..