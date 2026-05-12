إعلان

تامر علي يقاضي شركة روتانا بسبب أغنية لـ أصالة.. ماذا حدث؟

كتب : معتز عباس

08:17 م 12/05/2026 تعديل في 08:34 م

الملحن تامر علي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقام تامر علي ملحن أغنية" أكتر من اللي أنا بحلم بيه" غناء الفنانة أصالة، دعوى يطالب فيها بوقف بث الأغنية، وذلك لمنح شركة روتانا تصريح للمطربة التركية إبرو جوندش، باستخدام اللحن مع تغييره وتحويره دون موافقة الملحن.

تعويض 2 مليون جنيه

وطالب تامر علي عن طريق محاميه بوقف بث الأغنية وإلزامها بدفع تعويض مبلغ قدره 2 مليون جنيه، كما تقدم الملحن بطلب للمحكمة بوقف بث الأغنية على يوتيوب ومختلف المنصات الإلكترونية.

أغنية أكتر من اللي أنا بحلم بيه، غناء أصالة، الملحن تامر علي، وكلمات محمد رفاعي.

آخر أعمال أصالة

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري كان ألبومها الغنائي "ثم أنا"، الذي طرحت منه عددًا من الأغاني خلال عام 2026، إلى جانب مجموعة من الأغاني المنفردة التي حققت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وشارك في الألبوم عدد من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم محمود عليم، منة القيعي، مصطفى حدوتة، أحمد المالكي، والملحن الراحل محمد عبدالمجيد.

اقرأ أيضا..

تامر علي أصالة شركة روتانا فنانة تركية إبرو جوندش أكتر من اللي أنا بحلم بيه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
زووم

الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
الشرطة تكشف الحقيقة.. ادعاءات كاذبة وخلافات أسرية وراء ترندات السوشيال
حوادث وقضايا

الشرطة تكشف الحقيقة.. ادعاءات كاذبة وخلافات أسرية وراء ترندات السوشيال
ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات
حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"
أخبار مصر

حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"
للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
أخبار مصر

للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية