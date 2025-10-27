كارلا شمعون تشارك في مهرجان "صدى الأهرامات"

كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة اللبنانية كارلا شمعون للمشاركة في الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، والذي يُقام بمسرح بانوراما الأهرامات في الجيزة خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر 2025، تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين.

وتطل كارلا شمعون على جمهورها في أمسية موسيقية مع الأوركسترا الملكي البريطاني (Royal Philharmonic Orchestra)، وتقدم مجموعة من أغاني أفلام هوليوود الشهيرة، في تجربة موسيقية مختلفة على أرض مصر تمزج بين الصوت الشرقي الأصيل والتوزيع الأوركسترالي الغربي.

كارلا شمعون هي فنانة لبنانية تتميز بصوتها وأسلوبها الغنائي، درست الموسيقى والغناء الأوبرالي، وقدمت أعمالًا متنوعة جمعت فيها بين الطابع الشرقي الكلاسيكي والأنماط الموسيقية الحديثة، اشتهرت بأدائها المميز في عدد من المهرجانات العربية والدولية، وبمشاركاتها في مشاريع موسيقية تمزج بين الثقافات المختلفة، كما عُرفت بتقديمها أغاني بعدة لغات، مما جعلها إحدى الأصوات العربية القادرة على الوصول إلى جمهور واسع عربيًا وعالميًا.

جدير بالذكر أن مهرجان "صدى الأهرامات" يهدف إلى إبراز مكانة مصر الثقافية والفنية كجسر يربط بين حضارات العالم، من خلال استضافة فرق أوركسترالية عالمية وفنانين من مختلف أنحاء البلدان، في أجواء فنية تعكس عظمة التاريخ المصري وتنوع الفنون المعاصرة.