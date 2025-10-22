"فخامة وأناقة لافتة".. ناقد موضة يشيد بإطلالة أسماء جلال في الجونة

بأكثر من 100 ألف.. بسنت شوقي بفستان مثيرة في مهرجان الجونة

أشاد ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل بإطلالة الفنانة أسماء جلال خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن اختيارها للون الفاتح المائل إلى البلاتيني أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والنعومة.

وفي فيديو نشره عبر قناته على منصة "يوتيوب"، لفت "خليل" إلى تميز خامة الفستان بتطريز دقيق باستخدام الخرز الصغير بدلا من الباييت التقليدي، ما منح التصميم أناقة لافتة.

كما أوضح أن تكثيف الخرز عند الخصر ساعد على إبراز القوام بشكل متقن، ووصف الإطلالة بأنها من الأجمل في المهرجان.

واقترح تعديلين بسيطين لتحسين الإطلالة، تمثلا في رفع قصة الرقبة البيضاوية، وتبديل تسريحة الشعر إلى نمط أكثر جرأة مثل الشعر المموج لإضفاء لمسة جذابة على اللوك.

