بفتحة ساق جريئة.. رانيا يوسف بالتايجر في سادس أيام مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد



ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت رانيا فستان جريء بقصة الكب بنقشة التايجر وبفتحة ساق جريئة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.