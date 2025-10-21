إعلان

بفتحة ساق جريئة.. رانيا يوسف بالتايجر في سادس أيام مهرجان الجونة


كتبت- شيماء مرسي

09:13 م 21/10/2025
    إطلالة رانيا يوسف
    رانيا يوسف وزوجها
    إطلالة رانيا يوسف
    رانيا يوسف
    رانيا يوسف
    565051303_2131078067423972_4977472035476357340_n
    رانيا يوسف
    رانيا يوسف وزوجها
    رانيا يوسف وزوجها

تصوير- علاء أحمد


ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت رانيا فستان جريء بقصة الكب بنقشة التايجر وبفتحة ساق جريئة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

رانيا يوسف إطلالة رانيا يوسف مهرجان الجونة

