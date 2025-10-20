10 صور لـ يسرا اللوزي بالميتاليك في رابع أيام الجونة.. وهذا سعرها

بأكثر من نص مليون.. 10 صور لإطلالة درة في ثاني أيام مهرجان الجونة

في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خطفت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة من توقيع دار الأزياء العالمية The Luxe Maison.

جاء الفستان بتصميم طويل باللون الأخضر الميتالك اللامع، بقصة الكتف الواحد (One-Shoulder)، ما منح الإطلالة طابعًا راقيًا ومميزًا. وتزيّن الفستان بوشاح طويل من نفس الخامة ينسدل على أحد الجانبين بانسيابية أنيقة، فيما أضافت فتحة الساق العالية لمسة من الجرأة، كشفت عن شورت قصير باللون الأسود اللامع أسفله، ليجمع التصميم بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية الجريئة.

بلغ سعر الفستان نحو 10,500 مصري، ما يجعله من القطع الفاخرة التي تعكس الذوق الرفيع للفنانة.

وأكملت يسرا اللوزي إطلالتها بإكسسوارات متناغمة، تمثلت في أقراط متدلية باللون الأخضر، وإسوارة ماسية عريضة، مع كلاتش أسود أنيق وحذاء بكعب عالٍ أسود أضاف لمسة كلاسيكية راقية.

واعتمدت مكياجًا ترابيًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية، ونسقت معه تسريحة شعر منسدلة بتموجات بسيطة منحتها إطلالة أنثوية ساحرة تجمع بين البساطة والرقي.

