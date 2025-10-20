إعلان

سعره 280 ألف جنيه.. يسرا تتألق بإطلالة لامعة من إيلي صعب في "الجونة السينمائي"

كتب : أميرة حلمي

01:00 م 20/10/2025
    خطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة فاخرة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب
    يسرا بفستان ساحر
    الفستان الذي ارتدته يسرا هو من مجموعة خريف/شتاء 2024
    يسرا تتألق بإطلالة لامعة من إيلي صعب في "الجونة السينمائي"
    يتميز بتصميم سترابلس (strapless) ضيق عند الصدر والخصر
    سعر إطلالة الفنانة يسرا
    افنانة يسرا رفقة الفنان حسين فهمي
    الفستان يحمل اسم Gradient Sequin Flared Dress
    سعر الفستان على الموقع الرسمي للدار يبلغ 5,950 دولاراً

في رابع أيام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، خطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة فاخرة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

الفستان الذي ارتدته يسرا هو من مجموعة خريف/شتاء 2024، ويحمل اسم Gradient Sequin Flared Dress. يتميز بتصميم سترابلس (strapless) ضيق عند الصدر والخصر، وتنورة منفوشة (flare) متدفقة، مطرزة بالكامل بالسيكوينز اللامع.

التدرّج اللوني للفستان يبدأ من الأزرق الغامق في الأعلى، مروراً بـ البرتقالي والوردي الفاتح، وصولاً إلى الأحمر الفاتح في الأسفل، ما يمنحه لمسة أشبه بألوان الشفق عند الغروب.

الصناعة اليدوية الدقيقة هي ما يميز هذا العمل؛ إذ تُطرَّز كل قطعة سيكوين يدوياً في أتيليه إيلي صعب في بيروت، باستخدام خامات فاخرة من الحرير والشيفون.

سعر الفستان على الموقع الرسمي للدار يبلغ 5,950 دولاراً، أي ما يعادل نحو 283 ألف جنيه.

