في رابع أيام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، خطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة فاخرة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

الفستان الذي ارتدته يسرا هو من مجموعة خريف/شتاء 2024، ويحمل اسم Gradient Sequin Flared Dress. يتميز بتصميم سترابلس (strapless) ضيق عند الصدر والخصر، وتنورة منفوشة (flare) متدفقة، مطرزة بالكامل بالسيكوينز اللامع.

التدرّج اللوني للفستان يبدأ من الأزرق الغامق في الأعلى، مروراً بـ البرتقالي والوردي الفاتح، وصولاً إلى الأحمر الفاتح في الأسفل، ما يمنحه لمسة أشبه بألوان الشفق عند الغروب.

الصناعة اليدوية الدقيقة هي ما يميز هذا العمل؛ إذ تُطرَّز كل قطعة سيكوين يدوياً في أتيليه إيلي صعب في بيروت، باستخدام خامات فاخرة من الحرير والشيفون.

سعر الفستان على الموقع الرسمي للدار يبلغ 5,950 دولاراً، أي ما يعادل نحو 283 ألف جنيه.

