بـ 72 ألف جنيه.. تفاصيل فستان "سندريلا" لـ جيهان الشماشرجي في افتتاح "الجونة السينمائي"

كتبت- أميرة حلمي:

05:17 م 18/10/2025
في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025، خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار بإطلالة أنيقة تحمل مزيجًا من الكلاسيكية والدراما العصرية، وظهرت بفستان "سندريلا".

اختارت جيهان فستان “Opal Gown” من دار الأزياء السعودية Waad AlOoqaili، أحد أبرز تصميمات الـ Haute Couture لهذا الموسم.

الفستان جاء بلون أبيض كريمي يشبه اللؤلؤ، منسوج من حرير وشيفون ناعم. تصميمه العلوي المكشوف الكتفين (strapless) ذو قصة مربعة وطيات، وتنورته بطبقات من التول.

c6be28a7-0f0e-4ff2-83a3-d499deb20afa

اللمسة الأكثر جرأة جاءت مع القفازات الزرقاء الزمردية الطويلة من الساتان، وهي مستوحاه من رموز الأناقة الكلاسيكية مثل أودري هيبورن، لكن بروح عربية معاصرة. اكتملت الإطلالة بمجوهرات بسيطة وتسريحة شعر مموجة طبيعية ومكياج ناعم أبرز ملامحها بدون مبالغة.

أما سعر الفستان، فيبلغ 5,750 ريال سعودي (أي نحو 72,900 جنيه مصري).

جيهان الشماشرجي مهرجان الجونة نجوم مهرجان الجونة 2025 إطلالة جيهان الشماشرجي

