في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025، خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار بإطلالة أنيقة تحمل مزيجًا من الكلاسيكية والدراما العصرية، وظهرت بفستان "سندريلا".

اختارت جيهان فستان “Opal Gown” من دار الأزياء السعودية Waad AlOoqaili، أحد أبرز تصميمات الـ Haute Couture لهذا الموسم.

الفستان جاء بلون أبيض كريمي يشبه اللؤلؤ، منسوج من حرير وشيفون ناعم. تصميمه العلوي المكشوف الكتفين (strapless) ذو قصة مربعة وطيات، وتنورته بطبقات من التول.

اللمسة الأكثر جرأة جاءت مع القفازات الزرقاء الزمردية الطويلة من الساتان، وهي مستوحاه من رموز الأناقة الكلاسيكية مثل أودري هيبورن، لكن بروح عربية معاصرة. اكتملت الإطلالة بمجوهرات بسيطة وتسريحة شعر مموجة طبيعية ومكياج ناعم أبرز ملامحها بدون مبالغة.

أما سعر الفستان، فيبلغ 5,750 ريال سعودي (أي نحو 72,900 جنيه مصري).