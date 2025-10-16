إعلان

حدث بالفن | استعدادات النجوم لمهرجان الجونة ووفاة فنان وحالة زوجة عمرو ياسين الصحية

كتب : معتز عباس

12:01 ص 16/10/2025
حدث بالفن | استعدادات النجوم لمهرجان الجونة ووفاة فنان وحالة زوجة عمرو ياسين الصحية

النشرة الفنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تفاصيل الوعكة الصحية لزوجة عمرو محمود ياسين، وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"، هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، رسالة تامر حسني لـ خالد عجاج، عمرو سلامة يجدد هجومه ضد شركة إنتاج ويتوعدها انجي علي توثق رحلة وصولها لمهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح، عبير صبري توثّق لحظة توجه النجوم إلى الجونة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

نور عمرو دياب جميلات الفن نجمات الفن الفيلر والبوتوكس مديحة كامل شيرين سيف النصر إيناس الدغيدي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة هيفاء وهبي محمود حميدة عبير صبري عمرو سلامة وفاة الفنان سمير ربيع تامر حسني خالد عجاج عمرو محمود ياسين

إعلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان