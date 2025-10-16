إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تفاصيل الوعكة الصحية لزوجة عمرو محمود ياسين، وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"، هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، رسالة تامر حسني لـ خالد عجاج، عمرو سلامة يجدد هجومه ضد شركة إنتاج ويتوعدها انجي علي توثق رحلة وصولها لمهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح، عبير صبري توثّق لحظة توجه النجوم إلى الجونة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: