تشارك في بطولته.. أول تعليق من هنا الزاهد بعد العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

كشف الفنان حسام الحسيني عن حضوره العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs" الذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط حضور نخبة من ألمع النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة احتفالا بطرحه بدور العرض السينمائي حول العالم بداية من 27 مايو الجاري.

نشر حسام الحسيني صورا من كواليس العرض الخاص عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلالها مع عدد من نجوم الفيلم وفريق العمل منهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمدعز، النجم جيانكارلو اسبوزيتو، مخرجا الفيلم بلال فلاح وعادل العربي، النجم العالمي مارتن لورنس، والتقطوا سويا العديد من الصور التذكارية على البينك كاربت.

حضور كبير لنجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

شهد العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين منهم الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، الإعلامي مجدي الجلاد، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، النجم كريم عبد العزيز، الفنان سيد رجب،الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد عيد، الفنانة مي كساب، الفنان شريف حسني، الفنانة ويزو، الفنان شيكو، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد التهامي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس فيلم الخاص لفيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

