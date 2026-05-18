تواصل الفنانة رزان جمال الترويج لـ فيلم أسد الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي ويحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

نشرت رزان جمال صورا جديدة من كواليس تصوير الفيلم عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلالها في لوكيشن التصوير، واستعرضت عددا من إطلالتها ضمن الأحداث، كما ظهر بالصور عدد من نجوم الفيلم، بينهم: محمد رمضان، علي قاسم، كامل الباشا، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وكتبت رزان جمال على الصور: "مجموعة صغيرة من صور البولارويد التي التقطتها في كواليس فيلم أسد خلال السنتين الماضيتين تجمعني بزملائي في العمل، أتمنى أن تنال إعجابكم، فيلم أسد يُعرض الآن في مصر، وسيُطرح في صالات السينما في أنحاء العالم العربي ابتداءً من 21 مايو".

كواليس فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد في مصر في القرن الـ19، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبة متمردة، ويركز العمل على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد رمضان، عمرو القاضي، رزان جمال، ماجد الكدواني، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد داش، تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد دياب.

آخر مشاركات رزان جمال على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات رزان جمال على شاشة السينما بفيلم "كيرة والجن" عام 2022.

وشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية، هم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

