شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة لها من داخل قاعة عرض فيلم 7Dogs الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

ماذا قالت هالة صدقي عن فيلم 7Dogs؟

وتظهر هالة إلى جوار النجمة إسعاد يونس، وتجمعهما الصورة بكل من: المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أنغام، سيد رجب، عبدالرحيم كمال، يوسف الشريف، أمير شاهين.

وكتبت هالة في تعليقها على الصورة "مبروك علينا افتتاح الفيلم العالمي 7Dogs عمل مبهر بكل المقاييس ونقلة جديدة للسينما، شكرا لشركة صلة ومعالي المستشار تركي آل الشيخ لتسخير كل الإمكانيات الممكنة للاستفادة من كل المواهب العربية فنيين أو فنانين، ودمجهم مع نجوم عالميين لتقديم فيلم عالمي بنجوم مصريين، سعدت بتواجدي كضيفة شرف في فيلم سيكون علامة وصفحة جديدة. بحب السيما".

فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

