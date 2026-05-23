شارك الفنان حمادة هلال متابعيه على السوشيال ميديا أحدث ظهور له في حفل تقديم فيلم 7Dogs.

ونشر حمادة هلال صورًا على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، رفقة الفنان أحمد عز والهضبة عمرو دياب.

وكتب حمادة هلال؟، تعليقًا على الصور: "أحلى فيلم شوفته السنادي، ألف مبروك لأخواتي النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجم الكبير أحمد عز، اتشرفت بوجودك الهضبة أخويا النجم الكبير عمرو دياب وطبعا كان نفسي ألبس فورمال زيكوا مالحقتش، خدت جاكت ابني يوسف وجريت، ألف مبروك لكل أبطال وصناع 7DOGS".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منور ياشيخ صابر"، "الحبايب"؟، "أجمد واحد المداح"، "نجوم الدنيا"، "منور يا سبونج بوب".

ماذا يقدم فيلم "7 Dogs"؟

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

اقرأ أيضا..

بإطلالة صيفية مبهجة.. 10صور لـ هند صبري تخطف بها الأنظار

بالصور- جيسون ستاثام وزوجته يتجولان وسط الأهرامات بعد عرض فيلم "7Dogs"