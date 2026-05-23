أشادت الفنانة إلهام شاهين بفيلم "سفن دوجز" الذي يخوض بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز، بعد مشاهدته في العرض الخاص بالقاهرة الذي أقيم أمس الجمعة، بحضور أبطاله.

تعليق إلهام شاهين على فيلم سفن دوجز

ونشرت إلهام شاهين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك نجوم فيلم seven dogs .. مبروك لنجومنا الرائعين كريم عبد العزيز وأحمد عز .. وكل النجوم الكبار المشاركين معكم من مصر والسعودية ولبنان وأمريكا وإيطاليا.. الجميع أدى أداء رائع.. مجهود عظيم في الفيلم وأقوى أكشن".

وتابعت: "حقيقي فيلم أكشن على أعلى مستوى من التقنية.. إخراج رائع وإنتاج جبار.. برافو المخرجين عادل وبلال.. وبرافو المستشار تركى آل شيخ على هذا الإنتاج المتميز جدا.. وعلى عرض الفيلم في دول عديدة.. هذه بداية فتح أسواق جديده لتسويق أفلامنا العربية في دول العالم".

وأَضافت: "أحييك على هذه المحاولات الناجحة بإذن الله للإرتقاء بالفيلم العربي، وفتح أسواق جديدة مثل الصين..كل التحية والإحترام .. تمنياتى بنجاح مبهر بإذن الله ومزيد من السينما المختلفة التي تجمع نجوم العالم مع النجوم العرب والمصريين.. مبروك".

أحداث وأبطال فيلم سفن دوجز

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

