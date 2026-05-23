وزير الصحة: إمداد أوغندا بكمية كبيرة من دواء "الرمديسيفير" لعلاج إيبولا

كتب : داليا الظنيني

09:23 م 23/05/2026

الدكتور خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن مصر تتحرك لإمداد أوغندا بكميات كبيرة من الأدوية المصرية لعلاج فيروس إيبولا، بعد التبرع من أحد المصانع.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، أن دواء "الرمديسيفير" كان يستجيب جدًا لإيبولا، والمصنع لديه كمية كبيرة جدًا في المخازن.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إلى التنسيق مع المدير العام لمركز الأبحاث والأوبئة في أفريقيا "جون كاسيا" والـCDC الأفريقي لتحديد آلية المساهمة.

ولفت إلى أن "البعثة الطبية المصرية في الحج متمرسة وتمتلك خبرات وإمكانيات دوائية ضخمة، وموجودة قبل وصول أول فوج".

وأكد أن العيادات الطبية منتشرة في مكة والمدينة، وتم تقديم الخدمة لأكثر من 18 ألف حاج، والحالة الصحية مطمئنة.

وشدد وزير الصحة على التواصل الكامل مع نظيره السعودي الدكتور فهد الجلاجل، والتنسيق التام بين القطاع الصحي المصري والسلطات السعودية في المشاعر.

الدكتور خالد عبد الغفار حجاج مصر رمديسيفير إيبولا أوغندا

