خبير عسكري: تنازلات متبادلة بين أمريكا وإيران أبرزها خفض تخصيب اليورانيوم

كتب : حسن مرسي

09:26 م 23/05/2026

اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم

أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المباحثات بين أمريكا وإيران تشهد تسارعًا بدخول أطراف إقليمية ودولية مثل قطر وباكستان والصين.

وأوضح عبد المنعم في مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن التصريحات الأمريكية تحدثت عن احتمال الإعلان عن حلول خلال أيام، والمرجح اتفاق مرحلي.

وأشار إلى أن أبرز التنازلات تمثلت في قبول إيران بخفض تخصيب اليورانيوم إلى 3.6% وتقليص الكميات المخصبة إلى 20%، مع فترة التزام 10 سنوات.

ولفت إلى أن "واشنطن كانت مصرة على 20 عاماً، والصحافة الأمريكية رجحت صدور قرار بتمديد الهدنة لمدة 60 يوماً لتجنب التصعيد العسكري".

وأكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هذه التطورات تعكس رغبة الطرفين في تجنب التصعيد المباشر، رغم استمرار الضغوط المتبادلة بين الجانبين.

وشدد الخبير العسكري على أن الجهود الدبلوماسية أسفرت عن تنازلات متبادلة تقود إلى اتفاق مرحلي وليس شاملاً، وهذا يتوافق مع الموقف الإيراني.

