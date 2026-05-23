أيمن بهجت قمر عن فيلم "سفن دوجز": " نقلة كبيرة للسينما العربية"

أشاد الشاعر الغنائي والمنتج أيمن بهجت قمر بفيلم "سفن دوجز" الذي يخوض بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وذلك بعد مشاهدته للعمل في العرض الخاص بالقاهرة الذي أقيم أمس الجمعة بحضور أبطاله.

تعليق أيمن بهجت قمر على فيلم سفن دوجز

ونشر أيمن بهجت قمر، صورا من حضوره العرض الخاص، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من العرض الخاص لفيلم 7 dogs .. نقلة كبيرة للسينما العربية".

أحداث وأبطال فيلم سفن دوجز

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

