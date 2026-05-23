شهدت دور العرض السينمائي أمس الجمعة 22 مايو عرض 6 أفلام، هي: فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، برشامة، فيلم إيجي بست، فاميلي بيزنس، وفيلم سفاح التجمع، وحققت الأعمال الستة إيرادات بلغت 7 ملايين و857 ألفا و421 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم أسد

حافظ فيلم أسد على بقائه في المركز الأول، منذ طرحه قبل أيام في دور العرض السينمائي، وحقق أمس 4 ملايين و9 آلاف و980 جنيها.

فيلم أسد تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف، ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما ظهر النجم الكدواني بدور شرفي وكذلك الفنان أحمد داش.

فيلم الكلام على إيه

ذهب المركز الثاني لـ فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه 3 ملايين و201 ألف و974 جنيها.

فيلم الكلام على إيه تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان، بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيلم برشامة

وفاز فيلم برشامة بالمركز الثالث، محققا 604 آلاف و356 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

وذهب المركز الرابع لفيلم إيجي بست، بعد تحقيقه 21 ألفا و637 جنيها.

إيجي بست يشارك في بطولته: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وحصل على المركز الخامس فيلم "سفاح التجمع" بعد تحقيقه 18 ألفا و848 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم فاميلي بيزنس

وكان المركز السادس والأخير من نصيب فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 626 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

