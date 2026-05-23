كريم عبدالعزيز يكشف لـ"مصراوي" عن إصابته أثناء تصوير فيلم 7Dogs

كتب : منى الموجي

03:24 م 23/05/2026

كريم عبد العزيز وزوجته

أكد النجم كريم عبدالعزيز أن نسبة الأمان في مشاهد الأكشن التي تم تصويرها بـ فيلم 7Dogs تصل إلى 100%، حتى في مشاهد الانفجار وضرب النار، إذ كان اهتمام القائمين على العمل في المقام الأول تأمين المشاركين.

وتابع كريم ردًا على سؤال "مصراوي"، حول إذا ما كان قد تعرض لإصابة أثناء تصوير مشاهد الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي للمشاركة في موسم عيد الأضحى: "فكرة الإصابة عادة ما تعود إلى إمكانية الممثل وقدرته وعدم خوفه ولياقته البدنية وصحته، لكن أمنيا كل شيء كان يتم تأمينه بصورة جيدة"، مضيفا "حصلي فقط قطع في السمانة، كنت ماسخنتش كويس واتحركت من ثبات".

وأشار كريم أن تنفيذ مشاهد الأكشن يتطلب لياقة بدنية من الممثل، عكس تقديم الأدوار النفسية، مثل فيلم الفيل الأزرق، إذ لم يحتاج تأدية الدور للياقة بدنية، وكذلك دور حسن الصباح في مسلسل "الحشاشين".


فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة.

