أكد النجم كريم عبدالعزيز أن نسبة الأمان في مشاهد الأكشن التي تم تصويرها بـ فيلم 7Dogs تصل إلى 100%، حتى في مشاهد الانفجار وضرب النار، إذ كان اهتمام القائمين على العمل في المقام الأول تأمين المشاركين.

كريم عبدالعزيز يكشف عن إصابته بقطع في السمانة أثناء تصوير فيلم 7Dogs

وتابع كريم ردًا على سؤال "مصراوي"، حول إذا ما كان قد تعرض لإصابة أثناء تصوير مشاهد الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي للمشاركة في موسم عيد الأضحى: "فكرة الإصابة عادة ما تعود إلى إمكانية الممثل وقدرته وعدم خوفه ولياقته البدنية وصحته، لكن أمنيا كل شيء كان يتم تأمينه بصورة جيدة"، مضيفا "حصلي فقط قطع في السمانة، كنت ماسخنتش كويس واتحركت من ثبات".

وأشار كريم أن تنفيذ مشاهد الأكشن يتطلب لياقة بدنية من الممثل، عكس تقديم الأدوار النفسية، مثل فيلم الفيل الأزرق، إذ لم يحتاج تأدية الدور للياقة بدنية، وكذلك دور حسن الصباح في مسلسل "الحشاشين".





فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة.

