بالصور- إسعاد يونس وجمال العدل في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

كتب : مروان الطيب

08:58 م 22/05/2026
    إسعاد يونس على الريد كاربت
    إسعاد يونس في العرض الخاص
    إسعاد يونس
    الفنان أحمد فهيم
    الفنانة إسعاد يونس في العرض الخاص
    جمال العدل
    أحمد فهيم في العرض الخاص
    المنتج جمال العدل

تصوير- محمود بكار:

وصلت منذ قليل الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs" الذي يقام مساء اليوم الجمعة، استعدادا لبدء عرضه بالسينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، الذين احتفلوا بالعرض الخاصللفيلم، منهم الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت

تركي آل الشيخ يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

يحتفل تركي آل الشيخ مساء اليوم الجمعة بالعرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs"، استعدادا لبدء عرضه في السينمات حول العالم 27 مايو الجاري.
يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

