تصوير- محمود بكار:

وصلت منذ قليل الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs" الذي يقام مساء اليوم الجمعة، استعدادا لبدء عرضه بالسينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، الذين احتفلوا بالعرض الخاصللفيلم، منهم الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت

تركي آل الشيخ يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

يحتفل تركي آل الشيخ مساء اليوم الجمعة بالعرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs"، استعدادا لبدء عرضه في السينمات حول العالم 27 مايو الجاري.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

اقرأ أيضا:



بعد جدل منعهم الدخول بالجلباب..محمد رمضان يجتمع بالصعايدة الثلاثة لمشاهدة "أسد"





هكذا احتفل صلاح عبدالله باستقبال ثالث أحفاده ونجوم الفن يعلقون- صورة



