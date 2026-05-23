شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا تستعرض خلالها إطلالتها في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs، الذي أقيم أمس الجمعة 22 مايو، ومن المقرر طرحه في السينما بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

تعليق هنا الزاهد على فيلم 7Dogs

وعلقت هنا "هناك مشاريع تُشعرك حقًا بأن التاريخ يُصنع، فخورة جدًا بإني جزء من فيلم سفن دوجز. إن ضخامة العمل، ورؤيته، والطاقة الموجودة وراء كل تفصيلة فيه، كلها أمور لم نشاهدها من قبل في المنطقة، ووجودي بين هذا الكم من الموهوبين من ممثلين وطاقم عمل أمر رائع".

وأضافت هنا "هذا الفيلم بالنسبة لي أكثر من مجرد فيلم، هو بمثابة خطوة للأمام في تاريخ السينما بالشرق الأوسط، وفخورة ومتحمسة أن أكون جزءًا من هذه الرحلة".

فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة.

