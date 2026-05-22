تصوير- محمود بكار:

يواصل عدد كبير من النجوم التوافد على العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs" الذي يقام مساء اليوم الجمعة، استعدادا لبدء عرضه بالسينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، الذين احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت، منهم الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار.

تركي آل الشيخ يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

يحتفل تركي آل الشيخ مساء اليوم الجمعة بالعرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs"، استعدادا لبدء عرضه في السينمات حول العالم 27 مايو الجاري، كونه مشاركا في العملية الإنتاجية للفيلم.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

