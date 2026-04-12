أعلنت إدارة مهرجان هوليوود للفيلم العربي برئاسة مايكل باخوم عن اختيار المخرج أمير رمسيس ليكون رئيسا للجنة تحكيم أيام الصناعة في نسختها الافتراضية الثانية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، وبعضوية كل من المنتجة شاهيناز العقاد وصانعة الأفلام سندريلا أبي جرجس.

بيان من مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وأكد باخوم في بيان صحفي أن منصة أيام هوليود للصناعة، بمثابة فرصة عظيمة ومميزة لصناع أفلام الشباب، الذين سيحصلون على منح إنتاج لمشاريع أعمالهم، لافتا إلى أن لجنة التحكيم المشاركة لهذا العام في المنصة سوف تضمن وصول المنح المقدمة لأفضل المشاريع وسوف تتيح لهؤلاء الشباب إمكانية تطوير مواهبهم بالتعرف على مختلف المدارس السينمائية من خلال الاندماج مع سينمائيين آخرين.

أمير رمسيس يعلق على مشاركته في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وأعرب رمسيس عن سعادته وفخره برئاسته للجنة تحكيم أيام الصناعة بالمهرجان مع زملاء اللجنة شاهيناز العقاد المنتجة التي كانت وراء صناعة عدد من الأفلام العربية التي شاركت بكبرى المهرجانات وسندريلا أبي جرجس وهي متخصصة في مجال السينما تعمل عبر مراحل التطوير والإنتاج والتوزيع، وتشغل حاليا منصب مديرة برنامج سوق المشاريع في Red Sea Souk".

وأضاف "أيام الصناعة تعد من أهم البرامج المهنية المصاحبة للمهرجان، وتهدف إلى ربط صُنّاع السينما العرب بسوق هوليوود والعالم، وخلق جسر مباشر بين السينما العربية والصناعة الأمريكية، وفتح فرص حقيقية للتعاون والإنتاج المشترك، من خلال فرص للتطوير".

شاهيناز العقاد تشارك في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وقالت شاهيناز العقاد "القيمة الحقيقية لأيام الصناعة في المهرجانات تركز بشكل أكبر على فرص التطوير وصفقات الإنتاج والتوزيع ودعم المشاريع عبر الشراكات، وهو ما يقدمه مهرجان هوليوود للفيلم العربي، من خلال تقديم فرصة حقيقية لدخول السوق العالمي وفتح أبواب هوليوود أمام السينما العربية، فهي منصة مهنية قوية وليست مجرد حدث جانبي بالمهرجان، فأيام الصناعة أصبحت عنصرًا أساسيًا في أي مهرجان يسعى للتأثير الحقيقي، لأنها تنقل السينما من مجرد عرض فني إلى مشروع قابل للحياة والاستمرارية. ما يميز هذه المنصات هو قدرتها على خلق حوار مباشر بين صناع الأفلام والشركاء المحتملين، وهو ما يمنح المشاريع فرصة للتطور بشكل عملي، وليس فقط نظري، في النهاية، القيمة الحقيقية تكمن في العلاقات التي تُبنى، لأنها هي التي تصنع مستقبل الفيلم".

بينما أشارت سندريلا أبي جرجس إلى أن منصات أيام الصناعة أصبحت مساحة حيوية تلتقي فيها الأصوات السينمائية العربية مع صناع القرار في السوق العالمي. وتابعت "هي ليست فقط فرصة لعرض المشاريع، بل بيئة حقيقية لتطويرها، وبناء شراكات مستدامة، وفهم آليات الصناعة الدولية بشكل أعمق. مثل هذه المنصات تساهم في نقل السينما العربية من مرحلة الإنتاج المحلي إلى فضاء أوسع من الانتشار والتأثير".

جدير بالذكر أن مهرجان هوليوود للفيلم العربي أعلن في شهر مارس الماضي عن اختياره للنجم هشام ماجد لمنحه جائزة التميز الفني، وذلك في حفل ختام الدورة الخامسة الذي من المقرر إقامته يوم 20 أبريل الجاري، على مسرح كولفر في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل.

