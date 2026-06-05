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بسبب الإقبال الكبير.. عطل فني يضرب موقع تذاكر فيلم "The Odyssey"

كتب : مروان الطيب

08:23 م 05/06/2026 تعديل في 08:47 م
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    النجم مات ديمون
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    النجمة ان هاثاواي
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    كواليس فيلم الأوديسا (1)
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    حجز معظم قاعات فيلم الأوديسا
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    بوستر فيلم الأوديسا
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    كواليس فيلم الأوديسا (2)

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كشف موقع فارايتي عن حدوث عطل في الموقع الخاص بحجز تذاكر فيلم الفانتازيا والمغامرات المرتقب "The Odyssey" بعد ساعات من فتح باب الحجز استعدادا لعرضه بالسينمات 17 يوليو المقبل.

عمل فني يضرب موقع حجز تذاكر فيلم "The Odyssey"

أوضح موقع "فارايتي" في تقريره أنه بمجرد فتح حجز تذاكر الفيلم، شهد الموقع الإلكتروني عطلا بسبب الإقبال الجماهيري الكبير من المعجبين ومحبي المخرج العالمي كريستوفر نولان مخرج الفيلم المنتظر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حجز قاعات بالكامل خلال ساعات في نجاح كبير يحسب للفيلم حتى قبل عرضه بدور العرض السينمائي.

كواليس فيلم "The Odyssey"

هو فيلم فانتازيا ملحمية من تأليف وإنتاج وإخراج كريستوفر نولان، وهو مقتبس من القصيدة الملحمية بنفس العنوان التي كتبها هوميروس، الفيلم من إنتاج شركة يونيفرسال وشركة سينكوبي للإنتاج التابعة لنولان، ويقوم ببطولة العمل مات ديمون في دور أوديسيوس ملك إيثاكا اليوناني القديم، ويتتبع رحلته إلى منزله بعد حرب طروادة ليجتمع شمله مع زوجته بينيلوبي، ويضم طاقم الممثلين أيضًا توم هولاند، آن هاثاواي، زيندايا، لوبيتا نيونغو، روبرت باتينسون، تشارليز ثيرون وجون بيرنثال.
ويعد فيلم "The Odyssey" هو أول فيلم يتم تصويره بالكامل بتقنية أيماكس عالية الدقة والوضوح، وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 250 مليون دولار، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات عالمية ضخمة فور عرضه بالسينمات حول العالم.

آخر أعمال كريستوفر نولان على شاشة السينما

كانت آخر أعمال المخرج العالمي كريستوفر نولان على شاشة السينما بفيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer" عام 2023 الفائز بـ 7 جوائز أوسكار أهمها جائزة "أفضل مخرج" و"أفضل فيلم في العام".

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