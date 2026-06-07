عقد ملتقى القاهرة السينمائي، المنصة الاحترافية للإنتاج المشترك التابعة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة عبر الإنترنت ضمت عددًا من صناع الأفلام العرب الذي شاركوا في دوراته الأخيرة. واستضاف الملتقى خلال الجلسة، دومينيك ديفيز، مدير صندوق Sundance للأفلام الوثائقية. وذلك ضمن خطة الملتقى التي تهدف إلى تحويل أنشطته إلى برنامج مستدام يمتد على مدار العام لدعم السينمائيين العرب، وتوفير وصول مباشر لهم لمنصات الدعم والأسواق العالمية.

ماذا قال مدير صندوق Sundance للأفلام الوثائقية؟

وفي كلمته في بداية الجلسة قال دومينيك ديفيز: "يسعدني التواجد اليوم مع ملتقى القاهرة السينمائي؛ نهتم في مؤسسة Sundance ببناء علاقات مستدامة والاستماع مباشرة إلى صناع الأفلام الوثائقية من جميع أنحاء العالم. ونحرص على التواجد في هذه المنصات للتقرب من المبدعين وفهم التحديات الحقيقية التي تواجههم. تتلخص رسالة معهد Sundance في دعم الفنانين ومساعدتهم على إيصال أصواتهم إلى الجماهير، ولذلك أشجع جميع السينمائيين المشاركين على إطلاعنا على تطلعاتهم واحتياجاتهم لنرى كيف يمكن لمواردنا وصندوق الدعم المساهمة في دفع رحلاتهم الإبداعية للأمام".

صناع الأفلام يتفاعلون مع جلسة ملتقى القاهرة السينمائي

وتفاعل صناع الأفلام المشاركون بطرح أسئلة تخص مشروعاتهم، ومنهم المخرجة المصرية مي زايد التي شاركت في دورة 2018 بمشروع فيلمها "عاش يا كابتن" الذي عُرض عالميًا لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2020، وفاز بجائزتي الهرم البرونزي والجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العام ذاته. والمخرجة الأردنية راند بيروتي، التي شاركت في دورة 2020، بمشروع فيلمها "احكوا عنا" الذي انطلق عالميًا في مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية وحصد جوائز عدة.

كما ضمت الجلسة المخرجة اليمنية مريم الذبحاني صاحبة مشروع "يلا نلعب عسكرة" الذي شارك دورة 2022، والمخرجة المصرية سالي أبو باشا التي شارك مشروعها "هش" بدورة 2022، والمخرج العراقي ميثم رضا الذي شارك بمشروع "40 عامًا من الصمت" في دورة 2024، والمخرجة المصرية أسماء جمال صاحبة مشروع "قبل الآن، لاحقًا" الذي شارك بدورة 2024، والمخرج العراقي حيدر حلو الفائز مشروعه "ألوان زماننا" بخمس جوائز في دورة الملتقى لعام 2025.

ومن جانبه قال محمد سيد عبد الرحيم، مدير الصناعة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "تمثل الجلسة خطوة مهمة ضمن رؤيتنا لتطوير ملتقى القاهرة السينمائي ليصبح منصة دعم مستمرة على مدار العام، تمتد خارج نطاق أيام انعقاد المهرجان. نؤمن بأن توفير فرص التواصل المباشر بين صناع الأفلام العرب والمؤسسات الدولية المؤثرة، مثل صندوق Sundance للأفلام الوثائقية، يساهم في فتح آفاق جديدة أمام المشاريع العربية ويمنحها فرصًا أكبر للوصول إلى شبكات الدعم والتمويل والأسواق العالمية. ونسعى عبر هذه المبادرات إلى تعزيز العلاقة مع المشاركين السابقين في الملتقى، ومواصلة مرافقة مشاريعهم في مختلف مراحلها، لترسيخ دور القاهرة كمنصة محورية لدعم السينما العربية المستقلة وتطويرها".

ملتقى القاهرة السينمائي

ملتقى القاهرة السينمائي عقد 11 دورة منذ انطلاقه عام 2010. وقدم جوائز مالية وعينية تجاوزت قيمتها 1.6 مليون دولار. واختار على مدار تاريخه 166 مشروعًا من 15 دولة عربية، نجح 50 مشروعًا منها في الوصول إلى العرض العالمي الأول في مهرجانات دولية كبرى.

دعم الملتقى خلال مسيرته 62 مشروعًا وثائقيًا، من بينها أفلام "بنات ألفة" لكوثر بن هنية، و"الحياة بعد سهام" لنمير عبدالمسيح، و"سودان يا غالي" لهند مدب، و"باي باي طبريا" للينا سويلم، و"متل قصص الحب" لميريام الحاج.

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