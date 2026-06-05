تركي آل الشيخ يشيد بـ المصور السعودي علي الغامدي بعد نجاح فيلم "7 Dogs"

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بـ المصور السعودي علي الغامدي بعد مشاركته في تصوير كواليس فيلم "7 Dogs" الذي يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بدور العرض السينمائي.

نشر تركي آل الشيخ صورا من كواليس تصوير الفيلم عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: " المصور السعودي المبدع علي الغامدي … فخور فيك".

تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح فيلم "7 Dogs"

يواصل تركي آل الشيخ الاحتفال بالنجاح الجماهيري الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" بدور العرض السينمائي، إذ حقق الفيلم منذ بداية عرضه 27 مايو الماضي وحتى الآن إيرادات تخطت حاجز الـ 11.613.902 مليون دولار، بإجمالي تذاكر مباعة 1.573.38 مليون تذكرة.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تركي آل الشيخ يعلن انتهاء تصوير فيلم "البوليفارد"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، انتهاء تصوير فيلم "البوليفارد" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشر تركي صورة من كواليس التصوير عبر صفحته على "X" وكتب: "اليوم اخر يوم تصوير فيلم البوليفارد للمخرج محمد الملا".

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