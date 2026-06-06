يواصل فيلم خروج آمن جولاته في مهرجانات سينمائية عالمية، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي، إذ يطير إلى الصين للمشاركة رسمياً في قسم سينما عالمية معاصرة بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي أحد أكبر المهرجانات في آسيا والعالم ذات التصنيف الأول A-List المعتمد من الإتحاد الدولي لرابطة المهرجانات.

وتُقام فعاليات المهرجان في الفترة من 12 حتى 21 يونيو الجاري.

قصة فيلم خروج آمن

يتناول الفيلم على مدار ساعتين قصة شاب قبطي يُدعى سمعان، يعمل فرد أمن يشهد مقتل والده على يد جماعة داعشية في ليبيا تستهدف المسيحيين في عام 2015.

"خروج آمن" من تأليف وإخراج محمد حماد وإنتاج خلود سعد ومحمد حماد، منتج مشارك دينا فاروق والمنتجة التونسية المعروفة درة بوشوشة وإبراهيم البطوط، وهو من بطولة الوجوه الجديدة مروان وليد، نهى أحمد، حازم عصام والممثلة القديرة ماجدة منير.

فيلم خروج آمن في مهرجان مراكش

وفاز الفيلم بالجائزة الرسمية لورشات الأطلس في مهرجان مراكش السينمائي الدولي لمرحلة ما بعد الإنتاج قبل أن يبدأ عرضه الأول في مهرجان برلين، وهو إنتاج مشترك بين مصر، ليبيا، تونس، قطر وألمانيا.

فيلم خروج آمن هو الفيلم الطويل الثاني للمخرج محمد حماد بعد فيلمه الروائي الطويل الأول "أخضر يابس" الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي وحصل على جائزة أفضل مخرج من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

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